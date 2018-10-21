Tayvan’daki tren kazasında bilanço ağırlaştı: 22 ölü

Tayvan’ın Shulin ile Taitung şehirleri arasında sefer yapan bir tren raydan çıkarak devrilen tren kazasında bilanço artmaya devam ediyor.

Yetkililer, ölü sayısının 22’ye çıktığını açıklarken, yaralı 171 kişinin olduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, trende 366 yolcu olduğu ve trenin 5 vagonunun da raydan çıkıp takla attığı bildirildi.

Kazanın sebebi araştırılıyor.

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TAİPEİ (İHA)



