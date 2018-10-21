Tayvan’daki tren kazasında bilanço ağırlaştı: 22 ölü
Tayvan’ın Yilan ilçesinde raydan çıkarak devrilen tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükselirken, 171 kişinin yaralı olduğu açıklandı
Tayvan’ın Shulin ile Taitung şehirleri arasında sefer yapan bir tren raydan çıkarak devrilen tren kazasında bilanço artmaya devam ediyor.
Yetkililer, ölü sayısının 22’ye çıktığını açıklarken, yaralı 171 kişinin olduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, trende 366 yolcu olduğu ve trenin 5 vagonunun da raydan çıkıp takla attığı bildirildi.
Kazanın sebebi araştırılıyor.
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TAİPEİ (İHA)