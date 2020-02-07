Türkiye Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

Türkiye

Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

İstanbul'da Tayvanlı turist koronavirüs önlemi için çantasındaki led ekrana 'Çinli değilim. ölürüm Türkiyem' yazdırdı.

07 Şubat 2020, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayarak dünyayı da etkisi altına alan koronoavirüs salgını dolayısıyla Çinli turistler seyahatlerinde zaman zaman zorluklar yaşayabiliyorlar. İstanbul'da Tayvanlı bir turist çantasındaki led ekrana 'Çinli değilim' yazdırdı.

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

DHA

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