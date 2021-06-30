Herhangi bir meyveyi şeker ürünü ile kaynatarak hazırlanan tatlı kahvaltılık besine reçel denmektedir. Reçeller meyve konsantresi çeşididir. Genellikle kahvaltılarda tüketilir. Fakat bunun yanında günün her saatinde tüketilmesi uygun gözükmektedir. Aynı zamanda reçel çeşitleri kek, pasta ve çörek gibi ürünlerin üzerine eklenerek tatlandırma amaçlı da kullanılmaktadır.

Taze incir reçelinin tarif, yapılış ve nasıl uygulandığına geçmeden önce ilk olarak taze incir reçelinin malzemelerinin bilinmesi gerekmektedir. İşte taze incir reçeli tarifinin malzemeleri şöyle sıralanmaktadır:

1 kilo taze incir

750 gram toz şeker

200 m litre su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı limon suyu yerine 2 ya da 3 tane limon tuzu da kullanılabilmektedir

Bu malzemeler doğrultusunda taze incir reçelinin yapılışı şöyledir:

1 kilo incir ilk olarak akşamdan güzelce yıkanır. Yıkanan bu incirler geniş bir tencereye koyulur. Üzerine ise 750 gram şeker dökülür. Bu şekilde bir gece bekletilir.

Ertesi gün sabah şekerlerin eridiği görülür. Bu şekilde ocağa incirler alınır. 200 m litre su bu aşamada üzerine eklenir.

Suyla beraber şekerli bekletilmiş incirler yaklaşık olarak kısık ateşte 30 veya 35 dakika kadar kaynatılır.

Yeteri kadar pişen incirler kaynama sonucunda reçel haline dönüşür. Sıcakken kavanozlara bölünür. Bu şekilde istenildiğinde de tüketilir.

İncir Reçelinin Püf Noktaları Nelerdir?

İncir yaz sonu kışa girmeden yani sonbaharda taze olan bir meyvedir. İncir reçeli yapmak için en uygun zaman Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır. Çünkü bu aylarda incir meyvesi taze olarak elde edilir.

İncir reçelinin lezzetli olması için ilk püf nokta ise incir seçimidir. İnciri yetiştiği dönemde alırsanız reçel de bir o kadar taze ve lezzetli olur. Aynı zamanda incir meyvesi çeşitlidir. Kara incir ve beyaz incir bu çeşitler arasındadır. Her iki incir türünden de reçel yapılabilmektedir. Beyaz incire göre kara incirin bal oranı yani tatlılık oranı doğal olarak daha fazladır.

Dolayısıyla seçilen incirin çeşidi de reçelin güzel olması için önemlidir. Reçel yapmak için tercih edilen incir türüne ve incir miktarına göre de şeker oranı iyi ayarlanmalıdır. Örneğin su oranı bol tutulursa reçel kıvamında olmayacak ve sulu olarak elde edilecektir. Şeker fazla eklenirse de incirin tatlılık oranı düşünülmeden reçel çok şekerli olacaktır.

İncir reçelinin püf noktaları arasında seçilen incir türü, su oranının iyi ayarlanması, şeker oranının iyi ayarlanması gelmektedir. Bunun yanında incir reçelinin bir diğer püf noktası ise incirlerin bir gece boyunca şeker ile bekletilmesidir. Bekletmenin yanında bir diğer püf noktayı da kaynama süresi oluşturmaktadır.

İncir reçeli mutlaka yüksek ateşte değil kısık ateşte ağır ağır pişirilmelidir. Kaynama süresi geçirilmemeli ya da az kaynatılmamalıdır. Lezzetli ve taze incir reçeli elde edilmesi için uygun görülen kaynama süresi ortalama yarım saat olarak belirlenmiştir.

İncir Reçelinden Yapılan Ürünler Nelerdir?

Bilindiği üzere incir reçeli tek başına tüketilebileceği gibi çeşitli besinlerin üretilmesinde de kullanılabilmektedir.

Örneğin incir reçelli kurabiye yapılabilmektedir. Bunun yanında insanlar ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilen turta besini de incir reçeliyle tasarlanmaktadır.

İncir reçeli genel olarak tatlı yapımlarında kullanılmaktadır. Muhallebi ve bisküviyle yapılan tatlı incir reçeliyle süslenmektedir.

Muhallebili tatlılar, kekler, kurabiyeler, turta çeşitleri, tart çeşitleri, krepler incir reçeli eklenerek zengin hale gelen tatlı besin ürünleri arasında sayılmaktadır.