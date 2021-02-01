Ekonomi Tazefile ile kaliteli ve hijyenik alışveriş

Tazefile ile kaliteli ve hijyenik alışveriş

Ekonomi

Tazefile ile kaliteli ve hijyenik alışveriş

Mersinli iş adamı Ahmet Gök, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs sürecinde toplumsal sağlığa hizmet edecek bir uygulamaya imza attı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 20:16 Son Güncelleme:
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Gök, Giavm Grup Gıda bünyesinde kurdukları www.tazefile.com dijital platformuyla taze sebze ve meyve siparişlerini ev ve işyerlerine ulaştırıyor.  

Çukurova bölgesinde yetişen ve kargolanabilen muz, limon ,portakal, kivi ,avokado gibi ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Ahmet Gök, “Toplum sağlığına ve Evde Kal projesine destek amacıyla tüketiciye sağlıklı ve hijyenik koşullarda sebze ve meyve ulaştırmaktayız. İlk olarak Adana ve Mersin’deki vatandaşlarımız bu dijital platform üzerinden gün içindeki sebze ve meyve ihtiyaçlarını kolay ve güvenilir bir şekilde sağlamaya başladı.  2020 yılında vatandaşlarımız meyve ve sebze çeşitlerimize yoğun ilgi gösterdi” dedi.

Organik ve el yapımı ürünleri tüketicilerle buluşturacak

Tüketicilerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin yeni yatırımlarının önünü açtığını ifade eden Tazefile.com kurucusu Ahmet Gök; “Çok yakında sistemimizi baştan sona yenileyerek yurt genelindeki meyve ve sebze üreticilerinin ürünlerini aracısız bir şekilde tüketicilere ulaştıracakları bir platform haline getireceğiz. Bu sayede bireysel üreticiler organik ve el yapımı gıda ürünlerini tüketicilere ulaştırma imkanına sahip olacak. Yöresine has ürünleri en doğal ve hızlı bir şekilde temin edebilecekler. 2 ay gibi kısa bir zamanda yeni sistemimiz aktif hale gelecek ve vatandaşlarımız dilediği ürünleri gönül rahatlığı ile satın alabilecekler “ dedi.

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