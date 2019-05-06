Taziyeden dönenlerin minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, taziye ziyaretinden dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, akraba olan 8 kişi yaralandı.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 12:02
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Taziyeden dönenlerin minibüsü devrildi: 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Karacadağ yolunda meydana geldi. Kırsal Demirci Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra dönenleri taşıyan Bayram Huz'un kullandığı 35 DB 0878 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampolde devrildi. Kazada sürücü Bayram Huz ile minibüste bulunan akrabaları Süleyman, Anus, Mehmet, Muazzez, Halil, Ayşe ve Arif Huz yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 



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