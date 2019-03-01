TBB duyurdu: 17 bankamız iştirak etti

Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi 2'ye iştirak sağlayan banka listesini açıkladı. KOBİ Değer Kredisi 2 25 milyar lira tutarında destek sağlayacak.

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:

Ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankamızın (TC Ziraat Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatif Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası) katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80.269 KOBİ’miz toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip olmuştur. KOBİ’lerimizin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi - 2 yeni kredi paketi hazırlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlanmıştır.

Önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 bankamız iştirak etmiştir.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecektir.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketi temel özellikleri:

• Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecektir.

• Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacaktır.

• Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.

• Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır.

Katılan Bankalar:

1- TC Ziraat Bankası

2- T. İş Bankası

3- T. Garanti Bankası

4- Akbank

5- Yapı ve Kredi Bankası

6- T. Halk Bankası

7- T. Vakıflar Bankası

8- QNB Finansbank

9- Denizbank

10- Türk Ekonomi Bankası

11- Kuveyt Türk Katılım Bankası

12- ING Bank

13- Türkiye Finans Katılım Bankası

14- Albaraka Türk Katılım Bankası

15- Şekerbank

16- Ziraat Katılım Bankası

17- Vakıf Katılım Bankası

(*Aktif büyüklüğüne göre sıralanmıştır.)

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinin hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği