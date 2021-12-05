Türkiye TBB’de yeni dönem! Metin Feyzioğlu kaybetti…

TBB’de yeni dönem! Metin Feyzioğlu kaybetti…

Türkiye

TBB’de yeni dönem! Metin Feyzioğlu kaybetti…

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yeni başkanı Ramiz Erinç Sağkan oldu.

05 Aralık 2021, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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TBB 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci günü tamamlandı. Başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için sandık başına gidildi. Genel Kurulda, dokuz kabin ve üç sandık kuruldu.

348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ramiz Erinç Sağkan yeni başkan olurken, Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Medeni Ayhan yarıştı.

DHA

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