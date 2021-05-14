TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun Instagram hesabı ele geçirildi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kişisel Instagram hesabının ele geçirildiğini belirtti.
14 Mayıs 2021, Cuma 10:44 Son Güncelleme:
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kişisel Instagram hesabının ele geçirildiğini duyurdu.
Türkoğlu, açıklamasında şu ifadere yer verdi:
"Kişisel Instagram hesabım (Kullanıcı adı: hedo79) ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesaptan yapılacak paylaşımlara, gelecek mesajlara itimat etmeyiniz. Hesabımla ilgili sorunu gidermeye çalışıyoruz."