TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

İlk olarak sözü alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'na desteğinden ötürü Demirören Holding'e teşekkürlerini iletti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise konuşmasında, "Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün bizim için, güzel özel bir gün. İnanıyorum ki milli takımlarımız önümüzdeki dönem başarıdan başarıya koşacak. Total ve Demirören logolarımızla biz de milli takımımızın yanında olacağız. Tüm şirketlerimizle gücümüzle Türkiye'ye değer katmak, insanımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalıştık. Her zaman istekli, kararlı olacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören'in sözleri şöyle;

BU DESTEK İLK DEĞİL

Demirören Grubu olarak bu bizim basketbola ilk desteğimiz değil. Hatırlarsanız Beşiktaş'a Milangaz markamızla destek verdik. Beşiktaş Basketbol Takımı o dönem tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Bir sezona üç kupa sığdı. Önce Türkiye Kupası, daha sonra FIBA Challenge Kupası'nı kazanan Beşiktaş ardından şampiyonluğa ulaştı. İnanıyorum ki milli takımlarımız önümüzdeki dönem başarıdan başarıya koşacak. Üç yıl sürecek sponsorluk anlaşmasıyla milli takımlarımızın ana sponsoru olacak. Gururumuz milli takım formalarımızın üzerinde TOTAL ve Demirören logolarımızla yer alacağız.

Kültür, sanat ve spor bir ülkenin ortak değerleridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi ülkemizde spor alanında da büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Sporcu yetiştirme, başarılı sporcularımızı destekleme anlamında birçok önemli çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Bu noktada bizim desteğimiz daha da anlam kazanıyor.

BİR KURUMUN VİZYONUNU KURUCU LİDERLERİN GÖSTERDİĞİ HEDEFLER BELİRLER

Bir kurumun vizyonunu kurucu liderlerin gösterdiği hedefler belirler. Elbette tüm başarılara kurucumuz, ebedi onursal başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'in "Cesaret önemlidir. Başarılı insan cesur insandır." sözünün önümüzde açtığı yolda daima yeniliklerin takipçisi olduk. Bu anlamlı günde Türk sporuna, futbola, basketbola, voleybola büyük katkılar sağlayan Erdoğan Demirören'i rahmetle anıyorum.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Ülkemize büyük başarılar yaşatan A Milli Basketbol Takımı'nın ana sporu olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan sporcularımıza da başarılar diliyorum. Basketbol Ligi'nin isim hakkını da istiyoruz misli.com olarak." ifadelerini kullandı.