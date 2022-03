Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Head and Shoulders ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "Head and Shoulders, 2015'ten bu yana basketbolumuzun 'Öz güven Sponsoru' olarak bizlere güç veriyor. Head and Shoulders ile iş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir iş birliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. A Millilerimize çok önemli bir destek veren Head and Shoulders'a ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnaoğlu'na basketbola duydukları güven ve gösterdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.