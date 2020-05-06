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Türkiye TBMM acil toplantı kararı aldı

TBMM acil toplantı kararı aldı

Türkiye

TBMM acil toplantı kararı aldı

Meclis kapalı olmasına rağmen acil olarak düzenlenen toplantı ile bir araya gelecek.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 12:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı meslek örgütlerinin seçimi ve faaliyetlerindeki değişim ile ilgili ilk toplantı TBMM’de bugün yapılacak. Meclis kapalı olmasına rağmen acil olarak düzenlenen bu toplantıda AK Parti Grup yönetimi, partinin hukukçu avukatları ile kanun taslağının içinde yer alan baro seçimleri ile ilgili değişikliği tartışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün telekonferans yöntemi ile düzenlenen MYK toplantısında, “Bu kanunu hemen hazırlayın” talimatı verdi. Buna göre; meslek kuruluşlarındaki değişim kademeli olarak yapılacak. Değişim önce barolar başlayacak. Ardından ikinci aşamada mühendisler ve mimarlar ile ilgili düzenleme yapılacak. Toplantıda, Tabipler Odası'nın seçim sisteminin ne zaman değişeceği ile ilgili de karar verilecek.

MYK toplantısında bazı kurmaylar Tabipler Odası ile ilgili düzenlemenin pandemi dolayısıyla sonraya kalması gerektiğini savundu. Bazı kurmaylar ise barolar ile birlikte ilk etapta gelmesi gerektiği görüşünü belirtti. Bütün ayrıntılar tartışıldıktan sonra düzenlemenin son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Barolar ve Tabip Odaları ile ilgili değişimin Meclis’in bayram sonrası açılması ile gündeme gelmesi planlanıyor.

Üye olma kuralına düzenleme

Erdoğan, barolarla ilgili olarak “Herkesin üye olma zorunluluğu onları güçlendiriyor. Bununla ilgili düzenleme yapılması önemli” diyerek üye olma zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet

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