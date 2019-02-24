TBMM Başkan Adayı Şentop’tan Bahçeli’ye teşekkür

TBMM Başkan Adayı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Meclis Başkanlığı seçiminde verdiği destek için teşekkür etti.

Şentop, Meclis'te, parti gruplarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması sebebiyle Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini ve daha sonra Meclis Başkanı seçimi için bir sürecin başladığını anımsattı.

Meclis Başkanı adaylığı için başvurusunun ardından cuma günü TBMM AK Parti Grubu ile TBMM MHP Grubunu ziyaret ederek destek istediğini belirten Şentop, "MHP, içerisinden bir aday çıkartmadı, AK Parti’nin içinden çıkacak bir adayın destekleneceği ifade edilmişti. Sayın Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorum. Dün de bunu teyiden bir mesaj vermişti" dedi.

Şentop, bugün de CHP, İYİ Parti ve HDP’nin TBMM gruplarına nezaket ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.