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TBMM Başkanı Binali Yıldırım HSK üyeleriyle görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti

05 Ekim 2018, Cuma 18:21 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 19:47
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Binali Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.


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