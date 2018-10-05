TBMM Başkanı Binali Yıldırım HSK üyeleriyle görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti
Binali Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
Binali Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
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