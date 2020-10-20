TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Beyin ölümü gerçekleşmiştir

Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Kardeş Azerbaycan'a yapılan saldırılar üzerine büyük üzüntü duyduk. Şehit olan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet diliyorum.

Kadim topraklarınızın işgal altında olduğu 30 yılı geçirdiniz. Ama eğer inanmışsanız, üstün gelecek olanlar sizlersin. Türkiye can kardeşlerinin hep yanında olacaktır. Sivilleri öldürmek Ermenistan'ın devlet politikasıdır. Sivilleri hedef alan saldırılar savaş suçudur.

Ermenistan bu tehlikeli oyunu durdurmalıdır. Bugün bölgenin huzura kavuşmasının tek yolu, Ermanistan'ın işgal ettiği Karabağ'dan çekilmesidir.

Ermenistan hiçbir zaman şunu unutmamalıdır, Ermenistan'ın ipini elinde tutan büyük abileri her zaman arkalarında duramayacaktır. Günün birinde elbet komşuları ile baş başa kalacaktır. Cumhurbaşkanı Aliyev'in dediği gibi, Azerbaycan bir 30 yıl daha bekleyemez!

Uluslararası camia, ikiyüzlülükten vazgeçmelidirler.

Azerbaycan'ın iradesine ipotek koyamazlar. Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir.

2 ülkenin kalbi aynı ülkü için birlikte atıyor.

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