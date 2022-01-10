TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li vekilin teröristle olan fotoğrafı ile ilgili olarak, 'Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır.' dedi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI

Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.