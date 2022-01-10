Siyaset TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'li vekile tepki: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'li vekile tepki: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

Siyaset

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP'li vekile tepki: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li vekilin teröristle olan fotoğrafı ile ilgili tepki gösterdi. Şentop, 'İç tüzüğün gereği yapılmalıdır' dedi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li vekilin teröristle olan fotoğrafı ile ilgili olarak, 'Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir bu yapılamadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır.' dedi.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI

Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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