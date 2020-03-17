TBMM Başkanı Şentop: 31 milletvekili kendini izole etti

'Umreden dönen vekiller karantinaya girmedi' iddiasına Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi. Şentop, "Mart ayından umreye giden veya dönen vekil yok" dedi. Şentop ayrıca, "1 Mart'tan itibaren yurt dışından gelen vekil sayısı 31. Vekiller kendini izole etti" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu ana kadar devletimiz gerekli önlemleri aldı. Vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını dinlemelerini buradan bir kez daha söylüyorum. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor, bunun dışındaki açıklamalara riayet etmemek gerekiyor.

Mart ayının başından itibaren tüm milletvekillerimiz karantina süreci ile ilgili durumu biliyor ve uyguluyorlar. Mart ayında umreye giden veya dönen vekil yok. TBMM personellerinde de koronavirüs tespit edilmedi. Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmıyor.





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