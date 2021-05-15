TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, telefon konuşmasında, Filistin'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada ve bölgede Ramazan Bayramı'nın hüzünlü geçtiğini vurgulayan Şentop, "Ramazan ayında artarak devam eden Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa’da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişe hissetmemek mümkün değil. İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve Dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail’e 'dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, geçmektedir" dedi.

'HER TÜRLÜ DİPLOMATİK GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Türkiye’nin, Filistin'in arkasında olmaya devam edeceğini belirten Şentop, "İsrail’in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Katar Şura Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud da İsrail'in terör devleti olduğunu söyleyerek, "Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla, bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir. Bizim her şeyden önce kendimize güvenmeli ve başta her şeyi yapmalıyız" dedi.

DHA