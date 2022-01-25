TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görev süresi dolan ve veda ziyaretinde bulunan Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen ile görüştü.





Büyükelçi, Türkiye'nin gönderdiği ve 2 Ocak'ta Vietnam'a ulaşan Covid 19'la mücadeleye yönelik tıbbi malzeme yardımlarının kendilerini rahatlattığını ifade ederek, teşekkür etti.