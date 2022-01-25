Siyaset TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi'ni kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi'ni kabul etti

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi'ni kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.

25 Ocak 2022, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görev süresi dolan ve veda ziyaretinde bulunan Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen ile görüştü. 


Büyükelçi, Türkiye'nin gönderdiği ve 2 Ocak'ta Vietnam'a ulaşan Covid 19'la mücadeleye yönelik tıbbi malzeme yardımlarının kendilerini rahatlattığını ifade ederek, teşekkür etti.

﻿﻿﻿TBMM'nin Twitter hesabından kabule ilişkin yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, veda ziyaretinde bulunan Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen ile görüştü" denildi.

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