ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. "Siyasi tarihi hiçe sayan bir açıklamadır." diyen Şentop, "2021'de ne değişmiştir? ABD'nin yeni başkanı 1. dünya Savaşı uzmanı mıdır? Konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur İlmi tarihi yeni bir şey yoktur, değişen tek şey siyasidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’ne katıldı.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Siyasi tarihi hiçe sayan bir açıklamadır. Evrensel hukuk ve ilimle çelişkisini ortaya koyuyor.

Batı'da tezahür eden bu hastalıklı ruh halinin bugün yeniden canlandırılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. ABD'nin bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi Türkiye ABD arasındaki dostluğa zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

Bugün de var gücümüzle barışın yanında durmaya devam ediyoruz. ABD'nin 2021'de bu konuya karşı aldığı yeni siyasi tutum bu yönetimin tavrı olduğunu ortaya koymaktadır. 2021'de ne değişmiştir? ABD'nin yeni başkanı 1. dünya Savaşı uzmanı mıdır? Konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur İlmi tarihi yeni bir şey yoktur, değişen tek şey siyasidir. Soykırım kapsamı son derece belirlidir. Yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir.

Konunun ikinci boyutu tarih boyutudur. Türkiye büyük özgüven içindedir. 2005'te Başbakan olarak görev yaparken Cumhurbaşkanımız Ermeni tarafına çağrıda bulunmuştu. Ermenistan çağrımıza olumlu bir cevap vermemiştir. Tarihi ve hukuki temelde iddiaların tanınmasına yönelik başarı elde edemeyen Ermeni diasporası, üçün ülkelerin parlamentolarına yönelmiştir. ABD'nin açıklamasının Türkiye'ye zararı yoktur. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına faydası olmayacağını belirtmek isterim. Türkiye - ABD ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, zarar görecektir. TBMM Başkanı olarak bu büyük iftirayı reddettiğimizi tekrar belirtmek istiyorum.

Bizler savaş halinde bile olsak savaşın bile hukuku olduğunu bilen bir milletiz. Ermenistan'ın saldırısı ile başlayan ve Azerbaycan'ın kesin zaferi ile neticelenen süreçte Ermenistan'ın savaş suçlarını kınıyorum."