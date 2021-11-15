Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

TBMM Başkanı Şentop'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Meclis Başkanı Şentop, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Şentop, olayı duyduğu andan itibaren büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, "Kadına yönelik şiddet vakaları canımızı yakmaktadır. Suçluların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için üzerimize ne düşerse yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Başak kızımızın hukuk sürecini yakından takip ediyorum. Evladımızı hunharca öldüren bu kişinin gerekli cezayı alacağından eminim" dedi.

Acılı anne Beyhan Cengiz de Meclis Başkanı Şentop'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, "Devlet acılı günümüzde yanımızda. Bizi yalnız bırakmadınız" diye konuştu. Şentop aileye taziyelerini ileterek, Başak Cengiz için dua ettikten sonra evin önündeki taziye çadırına uğradı.

Ziyarette Meclis Başkanı Şentop'a, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin de eşlik etti.

ANKARA (DHA)

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