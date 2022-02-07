Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin, "3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti;

Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım.

Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim.