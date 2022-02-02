Türkiye TBMM Başkanı Şentop'tan kritik ziyaret!

TBMM Başkanı Şentop'tan kritik ziyaret!

Türkiye

TBMM Başkanı Şentop'tan kritik ziyaret!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine, MİT'in yeni binasını ziyaret etti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, MİT Başkanı Fidan'ın daveti üzerine, Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde MİT’in yeni binasını ziyaret etti. 

Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop’a yeni bina hakkında bilgi verildi. Meclis Başkanı Şentop, MİT’in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.

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