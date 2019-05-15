İşte TBMM Başkanı'nın açıklamalarından satır başları:

Savcılık el koydu, soruşturma sürüyor. Meclis'imizde güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Giriş yaptıkları andan itibaren kendileriyle ilgili bütün bilgiler örgüt üyeliği de dahil olmak üzere ilgili birimler tarafından öğreniliyor ve takipleri yapılıyor.

Meclis'imiz milletimizin en fazla ziyaret ettiği yerdir. Ortalama 30 bin kişi Meclis'e giriş yapıyor. Kurduğumuz sistem giriş yapan herkesin bilgilerini anında tespit eden bir sistem. Güvenlikle ilgili kontrol bütünüyle güvenlik güçlerimizin elinde.

İçeri giriş yapan şahıs aranan bir kişi. Erkek olan şahısla ilgili bir arama yok. Kadın olanla ilgili ise örgüt üyeliğinden değil başka bir suçtan arama ve yakalama kararı var. Hakkında yakalama kararı olan kişi değil diğeri içeri giriyor. Bir milletvekili ile doğrudan ilişkilendirilmesi doğru değil. Şunu burada söylemek isterim bilhassa milletvekillerimizin de danışman arkadaşlarımızın da biraz daha dikkatli hareket etmelierini öneririm. Burada Meclis'imizin de güvenliği söz konusu. Güvenlik görevlilerimizin almış olduğu tedbirler kimseyi rahatsız etmemeli.



