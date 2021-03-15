TBMM Başkanı Şentop’tan 'pul parası' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop’un açıklamaları şu şekilde:

İletişim giderleri ile ilgili bir ödememiz var. Üst limit 57 bin TL civarı. Telefon, posta giderlerini de içine alıyor. Pulun iletişim halinde kullanılması ile ödenir. Pul satın alınıp kullanılmaz ise Meclis’in ödemesi doğru değil. İletişim giderleri ile ilgili düzenlememiz var.

Fezlekeler karma komisyonda. Bazı bireysel başvuru ilgili kararlarda AYM meclise göndermişti. AYM’nin kararlarının nasıl kararlar verebileceği belli. Meclis’e kanun değişikliği konusunda telkinde bulunmak yanlış.

AYM’de bireysel başvuru yolu hükmü engelleyen bir yol değildi. AYM’nin kararları yatay etki ediyor. Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir.

Mekke ve Medine’deki okullar fiilen kapatıldı şeklinde bir karar var. Resmi açıklama yapılmış değil.





x











