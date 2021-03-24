Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa mesajı

TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı. Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir." dedi.

24 Mart 2021, Çarşamba 23:24 Son Güncelleme:
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Şentop'un açıklamalarından satır başları:

- (Yeni anayasa) Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.

- Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı.

- İsrail'deki hapishanelerde Filistinli mahkum ve tutuklulara da aşı yapılmasına, bunun insani bir mesele olduğuna dair, İsrail Meclis Başkanı'na bir mektup gönderdim.


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