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TBMM Başkanı Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü

07 Ekim 2018, Pazar 18:58
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Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo otelinde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılan Volodin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Yıldırım, daha sonra Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüşecek.

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