TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

02 Ekim 2018, Salı 18:37 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 18:40
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyeleriyle ayrı ayrı görüştü. 

Yıldırım, ilk olarak TBMM Tören Salonu'nda Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de katıldığı kabulde Yıldırım, katılımcılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, daha sonra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve beraberindekileri kabul etti.

Yıldırım, son olarak eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis'teki makamında görüştü.

Yıldırım'ın kabulleri, basına kapalı gerçekleştirildi.

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