TBMM çalışanları Türkiye Sigorta’ya emanet

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu ve sağlık hizmetini 83 milyona ulaştırma hedefi doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirdiklerini belirten Atilla Benli; “Son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzü Ameliyat Tazminat Teminatı, Check up Teminatı ve Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı ile güçlendirerek daha cazip hale getirdik. Kapsamını genişlettiğimiz ürünümüzle Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli ve bağımlılarını da güvence altına almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Son dönemde artı değer kaydederek ilgi odağı haline gelen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi’nin içerdiği güçlü teminatlar ile tercih sebebi olmaya devam ettiğini vurgulayan Benli şöyle devam etti: “Düzenlenen ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi’, Ameliyat Tazminat Teminatı ve Yatarak Tedavi Teminatının yanı sıra; Fizik Tedavi Teminatı giderlerinin verilen limitler dâhilinde karşılanmasını kapsamına alıyor. Yine sigortalının kaza, yaralanma ve hastalanması sonucunda; hayati tehlike gösteren acil durumu nedeniyle bulunduğu yere en yakın sağlık kurumuna ulaştırılması için yapılacak ambulans giderlerini Yatarak Tedavi Teminatı kapsıyor.”