TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

Oturumun açılışında konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletimiz sırtını Türkiye dışındaki odaklara dayayanları er geç tasfiye edecektir.

FETÖ her kılığa girebilen cinayet şebekesidir.

Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri unutmayacaktır.

Darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak özel oturumu izlemek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan, Mecliste, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı'ndan Meclise geçti. Erdoğan'ı burada da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri ve AK Parti milletvekilleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra özel oturumu izlemek üzere Genel Kuruldaki locasına geçti.