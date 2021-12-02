Siyaset TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak

TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak

Siyaset

TBMM Genel Kurulu yarın da çalışacak

TBMM Genel Kurulu, grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak kararıyla yarın da çalışma kararı aldı.

02 Aralık 2021, Perşembe 23:09 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grubunun ortak kararıyla 3 Aralık Cuma günü çalışma kararı aldı.

Alınan karar, Genel Kurul'da okunarak kabul edildi. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri yarına bırakılırken, doktorlara getirilen ek gösterge zammının bazı sağlık çalışanlarına da uygulanacağı öğrenildi.

Dün Genel Kurul'da doktorlara ek gösterge zammını öngören maddelerin ihdas edilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine, yapılan iyileştirmenin kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Bu nedenle 5 siyasi partinin anlaşması sonucu Genel Kurul yarın toplanarak teklife yeni maddeler ihdas edilecek.  

Besti KARALAR/ANKARA (DHA)

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