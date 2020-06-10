TBMM Başkanlığı'ndan, "TBMM ana binada corona karantinası" iddialarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, "TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçtiğimiz hafta corona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.

TBMM Başkanlığı, "TBMM ana binada corona karantinası" iddialarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Sekreterliğinde bir çalışanın geçen hafta corona virüs testinin pozitif çıktığı ve söz konusu personelin cuma gününden bu yana işe gelmediği vurgulanan bilgilendirmede, "Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

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