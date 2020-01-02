TBMM Libya Tezkeresi için toplandı! Oylama başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün toplandı. Genel Kurul, saat 14.00'te Meclis Başkanı Şentop başkanlığında açıldı.

Çoğunluk oyu yeterli

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel Kurulun tek gündem maddesi olacak. AK Parti adına Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP'den de Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alacak.Konuşmaların ardından Libya tezkeresi oylanacak. Tezkerenin Meclis'ten geçebilmesi için, oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması gerekiyor.

İktidar, tezkerede Libya'ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı. "Milli çıkarlar için gerekli" vurgusu yapıldı.









Partiler ne diyor?

Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak. Tam kadro katılımda AK Parti ve MHP’nin desteği yeterli. AK Parti ve MHP ve Saadet Partisi tezkereye "evet" diyeceklerini açıklamıştı. CHP, HDP ve İYİ Parti ise "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.







