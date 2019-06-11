TBMM Meclis TV canlı yayını ne zaman? Meclis TV frekans bilgileri... Meclis Genel Kurulu bugün, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi ve yargı reformu düzenlemesi görüşmeleri için mesai yapacak. Kritik mesai öncesi internette sıklıkla yeni askerlik sistemi ve yargı reformu ile ilgili aramalar gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda TBMM genel kurulunu canlı izlemek isteyenler de TBMM Meclis TV canlı yayını ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Meclis TV frekans bilgileri...