TBMM tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'in 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi

18 Haziran 2019, Salı 21:37
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TBMM tatile girmeyecek

Genel Kurul'da, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini yarın ve perşembe günü sürdürecek, tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.

AA

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