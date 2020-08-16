TBMM yazılı ve sözlü sınavla 298 personel alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla 298 personel alacak. Başvurular 12.08.2020 tarihinde başlayıp 25.08.2020 tarihinde sona eriyor. İlana başvurmak isteyen adaylar ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Sınavlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik esas alınacak.







