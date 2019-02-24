TBMM yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplandı. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

BİRİNCİ TUR SONUÇLARI:

4 adayla gidilen 1. Tur oylaması 12.11’de başladı. 12.55’te tamamlanarak oy tasnifine geçildi. 1. Tur’a 528 milletvekili katıldı

İYİ Parti adayı Filiz 35, CHP adayı Altay 120, HDP adayı Kemalbay 45, AK Parti adayı Şentop 322 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

SEÇİMDE İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Ayrıntılar geliyor...

***

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.



