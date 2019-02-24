TBMM yeni başkanını seçti

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Oylamanın iki turunda Meclis Başkanı olabilmek için hiçbir aday yeterli oya (400) ulaşamadı.

301 oyun yeterli olduğu üçüncü turda 336 oy alan AK Parti adayı Mustafa Şentop yeni TBMM Başkanı seçildi.

ŞENTOP'TAN İLK AÇIKLAMA

Üçüncü turda 336 oyla başkan seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması için kürsüye çıktı.

Şentop şunları söyledi:

Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik ünvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir. Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı demokrasinin kalbidir.





Geçici TBMM Başkanı Celal Adan (sağda), görevi 29. TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a (solda) devretti. (Erçin Top - Anadolu Ajansı)

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a devretti.

Adan, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Şentop'u Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Büyük bir demokrasi örneği ortaya konularak Şentop'un yeni TBMM Başkanı seçildiğini belirten Adan, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini, güçleneceğini, birlik ve beraberliğini dünya varoldukça devam ettireceğini söyledi.

MHP ile AK Parti'nin, demokrasi örneği sergilediğini dile getiren Adan, parlamento üyelerine teşekkür etti.

TBMM Başkanlığı mührünü Şentop'a veren Adan, "Elinizdeki mührü milletimize hizmet yolunda, hak yolda, adalette kullanacağınıza inanıyorum. Başkanlık döneminizi saygıyla şükranla takip edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

Adan, TBMM Başkanvekili seçilen AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i de kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclisin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, kendisine bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu süreçte katkı sunan milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Meclis Başkanlığının zor bir görev olduğunun altını çizen Şentop, şöyle konuştu:

"TBMM'nin hem tarihi yükü hem yaşadığımız günler itibarıyla Meclisimizin görevleri çok önemli hem de yeni bir anayasa değişikliği yaptık. Bu çerçevede yeni sistemin yerleşmesi için gösterilecek gayretler, uygulamalar, tutumlar ayrıca hukuki düzenlemeler önemli. Bu bakımdan tüm milletvekillerimizin, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini, milletimizin duasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Allah bizi mahcup etmesin."

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BİRİNCİ TUR SONUÇLARI:

4 adayla gidilen 1. Tur oylaması 12.11’de başladı. 12.55’te tamamlanarak oy tasnifine geçildi. 1. Tur’a 528 milletvekili katıldı

Yapılan 1. Tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

AK Parti adayı Mustafa Şentop:322

CHP adayı Engin Altay: 120

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü:45

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 35

6 oy geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

İkinci turda da, Meclis Başkanı olabilmek için 400 oy şartı aranıyor. İkinci turda 544 milletvekili oy kullandı.

Yapılan 2. Tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

AK Parti adayı Mustafa Şentop: 333

CHP adayı Engin Altay: 126

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü:46

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 35

ÜÇÜNCÜ TURDA MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ

3'üncü turda 542 milletvekili oy kullandı

AK Parti adayı Mustafa Şentop: 336

CHP adayı Engin Altay: 124

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü: 46

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 33

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLİYORDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.



