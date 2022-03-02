Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi. Oturum yaklaşık 2.5 saat sürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oturumda Rusya-Ukrayna arasındaki kriz değerlendirildi. AK Parti Grubu’nun önerisi ile kapalı yapılan oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerine bilgi verdi.









MUHABİRLER DIŞARI ÇIKARILDI

Siyasi parti gruplarının da görüşlerini dile getirdiği toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Genel Kurulun kapalı oturuma geçmesi üzerine TBMM’deki basın koridorunda bulunan bürolar boşaltılarak, parlamento muhabirleri dışarı çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu, İçtüzüğün 70. maddesi uyarınca bir siyasi parti grubunun yahut 20 milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor.



