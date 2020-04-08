CNN TÜRK Muhabiri Ünal Kaya TBMM'de yaşanan gerginliğe ilişkin şu bilgileri aktardı:

Milletvekilleri oturuma maskeleriyle katılmıştı, aralarında mesafeler vardı, önlerinde dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Genel Kurul çalışmalarını yürütüyorlardı. Ancak gündem dışı terör tartışması milletvekillerini yumruklaşmanın eşiğine getirdi.

İlk sözü AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal almıştı. Diyarbakır'da yaşanan hain terör saldırısını lanetlemiş, terörle mücadelenin devam ettiğini belirtmiş ve HDP'yi de kastederek terör sevicilerine yönelik bir lanetleme söyleminde bulunmuştu. Sonrasında söz alan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt da yine benzer bir eleştiride bulundu.

İtiş kakış yaşandı

Bu konuşmalar devam ederken HDP grubunun tepkileri oldu. HDP ve MHP arasındaki tartışma o sırada başladı. Cemal Enginyurt ve HDP milletvekilleri ayapa kalktı, birbirlerinin üzerine yürüdü. Diğer milletvekilleri de araya girdi, o sırada pek çok hakaret, itiş kakış yaşandı. Diğer partilerin araya girmesiyle birlikte yumruklaşma yaşanmadı.

Tam Cemal Enginyurt ve HDP'liler arasındaki tartışma bitiyordu ki bu sefer de MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'la yine HDP'liler arasında bir tartışma çıktı. Bu da yine araya giren diğer milletvekillerinin müdahaleleriyle yatıştırıldı.

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