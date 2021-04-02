Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalara yol açan güvenlik soruşturması oylaması iptal edildi. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da tansiyon hiç düşmedi.

'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' muhalefet oyları ile reddedildi. Ama AK Parti itiraz etti. Başkanlık tezkeresi oylamasıyla Meclis'te tartışmaya neden olan güvenlik soruşturması oylaması iptal edildi.

Düzenlemenin oylamasında yaşanan tartışmalar, Meclis Başkanlık Divanına taşındı. Meclis Başkanlığı oylamanın yeniden yapılmasına ilişkin hazırladığı tezkere Genel Kurul gündemine geldi. Öncesinde usul tartışması yaşandı. İktidar ve muhalefet birbirini eleştirdi. AK Parti ve muhalefet arasında Genel Kurul'daki oylamaya katılım üzerinden polemik yaşandı.

Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Oylamanın yeniden yapılmasına ilişkin tezkere Genel Kurul'da kabul edildi. Güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemenin görüşmelerine salı günü devam edilecek.



