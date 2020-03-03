TBMM'de İdlib için kapalı oturum başladı
TBMM'de İdlib için kapalı oturum başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bilgilendirme yapacak. Oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulunacak.
03 Mart 2020, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.
Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.