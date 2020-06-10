TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Sayıştay’a 5 üye seçimin ardından CHP’li Özgür Özel ile MHP’li Levent Bülbül arasında sözlü tartışma çıktı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle oturuma ara verildi. Kavga, daha sonra Başkanlık Divanı’nın arkasındaki dinlenme bölümünde de devam etti. Kavgada ismi açıklanmayan bir milletvekilinin yaralandığı öğrenilirken, Meclis’teki nöbetçi sağlık ekibi içeri alınarak yaralı vekile ilk müdahale yapıldı. Kulis bahçesinde ise 2 ambulans aracı tedbiren hazır bekletildi.

Verilen aranın ardından açılan Genel Kurul’da Komisyon yerine oturmayınca birleşim kapatıldı. CHP ile MHP arasındaki kavga ve karşılıklı atışma Genel Kurul kapandıktan sonra da bir süre devam etti. CHP ve MHP’li milletvekillerini, İYİ Partili milletvekilleri sakinleştirdi.

DHA







