Siyaset TBMM'de vekiller arasında kavga

TBMM'de vekiller arasında kavga

Siyaset

TBMM'de vekiller arasında kavga

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP ve MHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavgada, ismi açıklanmayan bir milletvekili yaralandı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Sayıştay’a 5 üye seçimin ardından CHP’li Özgür Özel ile MHP’li Levent Bülbül arasında sözlü tartışma çıktı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında başlayan gerginlik kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle oturuma ara verildi. Kavga, daha sonra Başkanlık Divanı’nın arkasındaki dinlenme bölümünde de devam etti. Kavgada ismi açıklanmayan bir milletvekilinin yaralandığı öğrenilirken, Meclis’teki nöbetçi sağlık ekibi içeri alınarak yaralı vekile ilk müdahale yapıldı. Kulis bahçesinde ise 2 ambulans aracı tedbiren hazır bekletildi.

Verilen aranın ardından açılan Genel Kurul’da Komisyon yerine oturmayınca birleşim kapatıldı. CHP ile MHP arasındaki kavga ve karşılıklı atışma Genel Kurul kapandıktan sonra da bir süre devam etti. CHP ve MHP’li milletvekillerini, İYİ Partili milletvekilleri sakinleştirdi.

DHA


İlgili Haberler
Erdoğan 41 ilin valisini değiştirdi! Sözleriyle tepki çeken Vali Bektaş'ı merkeze çektiEnis Berberoğlu tahliye edildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş ve üstü vatandaşlar her gün dışarı çıkabilecekler