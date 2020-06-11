Siyaset TBMM'deki pozitif vaka sayısı açıklandı

TBMM'deki pozitif vaka sayısı açıklandı

Siyaset

TBMM'deki pozitif vaka sayısı açıklandı

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, salgın sürecinde mecliste 9'u personel 10 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, corona virüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi. Erdoğmuş “Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir” dedi.

Erdoğmuş, corona virüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bu kişilerden 7'sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM'de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir. Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.


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