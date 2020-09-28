Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İlgili Haberler Azerbaycan öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini yayınladı



