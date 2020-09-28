Türkiye TBMM'den ortak Azerbaycan bildirisi

TBMM'den ortak Azerbaycan bildirisi

Türkiye

TBMM'den ortak Azerbaycan bildirisi

TBMM'de bulunan siyasi partiler Ermenistan'ın kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.

28 Eylül 2020, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

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