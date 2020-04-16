Türkiye TBMM'ye corona virüs testi getirildi

TBMM'ye corona virüs testi getirildi

Türkiye

TBMM'ye corona virüs testi getirildi

TBMM'de, corona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen corona virüs tanı testi, TBMM Hastanesi'ne getirildi. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan olmadı.

16 Nisan 2020, Perşembe 21:12 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanlığı, milletvekillerinden gelen talep üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek corona virüs tanı testlerinin Meclis'e de getirilmesini istedi. Corona virüs tanı testleri, bugün TBMM Hastanesi'ne getirildi. Meclis yetkilileri, testin milletvekillerinin hizmetine sunulduğunu, yeter miktarda olması durumunda personele de uygulanacağını belitti. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan bulunmadığı öğrenildi. TBMM'de corona virüs önlemleri kapsamında, ziyaretçi girişi sonlandırılmıştı.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin

Ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak Genel Kurul salonu, milletvekili odaları dezenfekte edildi. Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi.

Milletvekilleri de infaz yasası görüşmelerinden başlayarak Genel Kurul çalışmaları ve komisyonlarda maske takmaya başladı. TBMM Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorunun corona virüs testinin pozitif çıkması, tedavisinin ardından da taburcu olmasının ardından çok sayıda personel karantina önlemi ile Meclis'ten uzak tutuldu. Kapılara konulan termal kameralarla ve Meclis'e giren herkesin kapılarda ayrıca ateşi ölçülerek içeri alınmaya başlandı.

Besti KARALAR/ANKARA(DHA)


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