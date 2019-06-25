T.C. Hannover Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?
T.C. Hannover Başkonsolosluğu'na 1 sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular en geç 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak. Şimdi adaylar T.C. Hannover Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Dışişleri Bakanlığı bugün sınav duyurusunda bulundu. Bakanlık "Hannover Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." diye belirtti.
İlan sonrası bu pozisyona başvuru yapmak isteyenler şartları araştırmaya başladı.
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