Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.

TC KİMLİK NUMARANIZI NASIL EZBERLİYORSUNUZ?

T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklinize göre karakteriniz de şekilleniyormuş.

2+3+2+2+2 - Natüralist ve Kişisel-İçsel Zeka

2+2+2+2+3 - Analitik Zeka

3+2+2+2+2 - Sosyal ve Müzikal Zeka

4+4+3 - Sorgulayıcı ve Sportif Zeka!

4+3+2+2 - Kişisel-İçsel ve Sosyal Zeka

3+3+2+3 - Matematiksel ve Sosyal Zeka

2+2+2+2+2+1 - Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka

3+3+3+2 - Müzikal ve Dilbilimsel Zeka

2+3+3+3 - Sosyal ve Görsel Zeka (Molatik)