T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz? Stilinize göre karakter analizi...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bir T.C. Kimlik numarası var. Peki T.C. kimlik numaranızın sırlarını biliyor musunuz?
19 Şubat 2021, Cuma 15:47 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.
Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.
TC KİMLİK NUMARANIZI NASIL EZBERLİYORSUNUZ?
T.C. Kimlik numaranızı ezberleme şeklinize göre karakteriniz de şekilleniyormuş.
2+3+2+2+2 - Natüralist ve Kişisel-İçsel Zeka
2+2+2+2+3 - Analitik Zeka
3+2+2+2+2 - Sosyal ve Müzikal Zeka
4+4+3 - Sorgulayıcı ve Sportif Zeka!
4+3+2+2 - Kişisel-İçsel ve Sosyal Zeka
3+3+2+3 - Matematiksel ve Sosyal Zeka
2+2+2+2+2+1 - Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka
3+3+3+2 - Müzikal ve Dilbilimsel Zeka
2+3+3+3 - Sosyal ve Görsel Zeka (Molatik)