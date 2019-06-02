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T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?

T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne 1 sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular 14 Haziran'da sona eriyor. Peki, başvurular nasıl yapılır?

02 Haziran 2019, Pazar 14:27
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T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?

Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde münhal hale gelecek 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak. İstenilen belgeler ve şartlar sıralandı. 

Şimdi bu pozisyonla ilgilenenler başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,

(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,

(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)

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