T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?
T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne 1 sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular 14 Haziran'da sona eriyor. Peki, başvurular nasıl yapılır?
Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nde münhal hale gelecek 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak. İstenilen belgeler ve şartlar sıralandı.
Şimdi bu pozisyonla ilgilenenler başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.
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SINAV YERİ:
Yazılı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,
(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,
(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)