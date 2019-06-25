T.C. Madrid Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır? T.C. Madrid Büyükelçiliği'ne 1 sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular en geç 8 Temmuz 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacak. Şimdi adaylar "T.C. Madrid Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.