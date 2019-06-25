T.C. Madrid Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?
T.C. Madrid Büyükelçiliği'ne 1 sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular en geç 8 Temmuz 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacak. Şimdi adaylar "T.C. Madrid Büyükelçiliği sözleşmeli sekreter başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Dışişleri Bakanlığı bugün sınav duyurusunda bulundu. Bakanlık "T.C. Madrid Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 adet Türk uyruklu sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." diye belirtti.
İlan sonrası bu posizyona başvuru yapmak isteyenler şartları araştırmaya başladı.
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