T.C. Toronto Başkonsolosluğu'na T.C. vatandaşı sözleşmeli sekreter alınacak. Başvurular en geç 19 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar olacak. Peki başvuru yapmak için ne yapmak gerekiyor?

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I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresigibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 3 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da T.C. Toronto Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 8 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 19 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar, Başkonsolosluğumuzun 10 Lower Spadina, Suite 300, Toronto ON, M5V 2Z2 adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Toronto Başkonsolosluğu, 10 Lower Spadina, Suite 300, Toronto ON, M5V 2Z2

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Toronto Başkonsonsolosluğu, 10 Lower Spadina, Suite 300, Toronto ON, M5V 2Z2

Tel : +1 647 777 4106 veya 647 777 4117

E-mail: consulate.toronto@mfa.gov.tr